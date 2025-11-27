Sommelier per ristorante stellato a Milano con possibilità di crescita professionale

Posizione lavorativa: SOMMELIER – RISTORANTE STELLATO MICHELIN
Azienda: FMTS Lavoro
Descrizione lavoro: per rinomato ristorante stellato Michelin un/una: Sommelier. Gestione della cantina e del servizio vini; Consulenza…; Attestazione corsi da sommelier; Professionalità, formalità e precisione; Disponibilità a lavorare dal mercoledì alla domenica…
Località: Agnone, Isernia
Data pubblicazione: Fri, 03 Oct 2025 07:42:52 GMT
