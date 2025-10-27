14.5 C
Roma
lunedì – 27 Ottobre 2025
Lavoro

Sommelier Estivo 2026 – Mazzarò Sea Palace, Taormina: Vivi il Mare e il Vino!

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Sommelier stagione estiva 2026 – Mazzarò Sea Palace, Taormina

Azienda: VRetreats

Descrizione lavoro:
VRetreats è alla ricerca di un Sommelier appassionato di eccellenza, che si unisca al nostro team. Le principali responsabilità includono la selezione e la gestione di una carta dei vini raffinata, nonché la consulenza ai clienti per abbinamenti ideali. Sono richieste solide competenze enologiche, esperienza pregressa nel settore e ottime capacità di comunicazione. Offriamo un ambiente di lavoro stimolante, opportunità di crescita professionale e la possibilità di lavorare con prodotti di alta qualità.

Località: Taormina, Messina

Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 00:31:37 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Scontro Ranucci-Garante, nuova polemica sulla multa a Report
Articolo successivo
eSUN PLA+ Filament 1.75mm – 1kg Spool, Fire Red, 4x1kg 3D Printing
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.