Sommelier Estivo 2026 – Mazzarò Sea Palace, Taormina: Vivi il Mare e il Vino!

Titolo lavoro: Sommelier stagione estiva 2026 – Mazzarò Sea Palace, Taormina



Azienda: VRetreats



Descrizione lavoro:

VRetreats è alla ricerca di un Sommelier appassionato di eccellenza, che si unisca al nostro team. Le principali responsabilità includono la selezione e la gestione di una carta dei vini raffinata, nonché la consulenza ai clienti per abbinamenti ideali. Sono richieste solide competenze enologiche, esperienza pregressa nel settore e ottime capacità di comunicazione. Offriamo un ambiente di lavoro stimolante, opportunità di crescita professionale e la possibilità di lavorare con prodotti di alta qualità.



Località: Taormina, Messina



Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 00:31:37 GMT

