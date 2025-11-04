19.4 C
Sommelier Estivo 2026 a Taormina – Unisciti a noi all’Atlantis Bay!

Titolo lavoro: Sommelier stagione estiva 2026 – Atlantis Bay, Taormina

Azienda: VOIhotels

Descrizione lavoro:
Per la stagione estiva 2026, si cerca un sommelier per un prestigioso hotel di lusso situato tra la Baia delle Sirene e Taormina. Le responsabilità includono la gestione della cantina, la selezione dei vini da abbinare ai piatti e la supervisione del servizio al tavolo. È richiesta una formazione approfondita in enologia, esperienza nel settore della ristorazione di alto livello e abilità comunicative per interagire con gli ospiti. Offriamo un ambiente di lavoro esclusivo, la possibilità di crescita professionale e un pacchetto retributivo competitivo.

Località: Taormina, Messina

Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 00:43:50 GMT

