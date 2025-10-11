Sommelier al Tornabuoni Hotel di Firenze: Unisciti a un’eccellenza dell’ospitalità!

Titolo lavoro: Sommelier – Il Tornabuoni Hotel, Firenze



Azienda: VRetreats



Descrizione lavoro:

Siamo alla ricerca di un/una Sommelier per unirsi al nostro team presso VRetreats, dove la passione per il vino è fondamentale. Il candidato ideale avrà la responsabilità di gestire la selezione e il servizio dei vini, offrendo consulenze ai clienti e contribuendo alla formazione del personale. È richiesta una solida conoscenza dei vini e delle tecniche di abbinamento, oltre a precedenti esperienze in ruoli simili. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro stimolante.



Località: Firenze



Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 23:52:58 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!