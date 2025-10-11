16.2 C
Sommelier al Tornabuoni Hotel di Firenze: Unisciti a un’eccellenza dell’ospitalità!

Da StraNotizie
Titolo lavoro: Sommelier – Il Tornabuoni Hotel, Firenze

Azienda: VRetreats

Descrizione lavoro:
Siamo alla ricerca di un/una Sommelier per unirsi al nostro team presso VRetreats, dove la passione per il vino è fondamentale. Il candidato ideale avrà la responsabilità di gestire la selezione e il servizio dei vini, offrendo consulenze ai clienti e contribuendo alla formazione del personale. È richiesta una solida conoscenza dei vini e delle tecniche di abbinamento, oltre a precedenti esperienze in ruoli simili. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro stimolante.

Località: Firenze

Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 23:52:58 GMT

