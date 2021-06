Professore Andrea Sommariva pensa che l’Italia può portare un o una astronauta sulla Luna già nelle prime missioni della Nasa?

C’è una possibilità concreta. L’Agenzia spaziale europea (Esa) ha contribuito al modulo di servizio della capsula Orion della Nasa. E di fatto ha acquisito il diritto di avere un posto per le missioni Artemis 2 e 3. La prima prevede che un equipaggio orbiti attorno alla Luna, la seconda lo sbarco. Questo diritto è di fatto la giustificazione dell’investimento sostenuto dai Paesi europei. Tra le aziende contributrici c’è Thales Alenia Space Italia, abbiamo astronauti e astronaute adeguati a questo tipo di missione. L’Italia dunque è in pole position, anche per un altro motivo: i rapporti bilaterali con gli Usa.

Si riferisce agli Artemis Accords, al rapporto bilaterale dell’Italia con gli Usa?

Esatto. L’Italia è l’unico Paese europeo, oltre al Lussemburgo e al Regno Unito (che non fa più parte dell’Ue ma è membro dell’Esa) ad aver sottoscritto gli Artemis accords. Un patto che interessa l’attività sul suolo lunare. Molto importanti perché introducono due concetti chiave anche in ottica di space economy: chiunque vada sulla Luna ed estrae risorse, acquisisce la proprietà di ciò che estrae. E le zone di sicurezza: chi va a operare in un certo punto non può essere disturbato da Stati rivali, è un concetto molto importante, che non costituisce un diritto di proprietà sul suolo ma ci si avvicina. L’Italia deve far pesare anche questa firma.

Chi si dovrebbe muovere? E come?

A mio avviso ci dobbiamo muovere tutti. Il governo, l’Agenzia spaziale italiana (Asi), l’industria e l’accademia. Parlo anche di noi, dell’Università, che ha canali enormi di diffusione.

Nel concreto, chi deve alzare il telefono? Per chiamare chi?

Dovrebbero attivarsi Bruno Tabacci, che è il sottosegretario di Palazzo Chigi con delega alle politiche spaziali, Giorgio Saccoccia, presidente dell’Agenzia spaziale italiana, la grande industria, Massimo Comparini, Ad di Thales Alenia space Italia, l’Ad di Telespazio Luigi Pasquali che è anche responsabile delle attività spaziali di Leonardo. I grossi gruppi che potrebbero sostenere questa iniziativa. Loro dovrebbero chiamare il direttore generale dell’Esa, Josef Aschbacher e diciamo prendere una posizione forte: “Vogliamo un italiano sulla Luna”.

Quando potrebbe accadere secondo lei?

L’obiettivo dell’amministrazione Trump era il 2024. A fine anno è confermato il primo lancio, dello Space launch system (Sls) senza equipaggio (la missione Artemis 1 ndr), ma le due successive probabilmente slitteranno di uno o due anni. L’amministrazione Biden comunque ha incrementato il budget per la Nasa, sono 24,8 miliardi, il 6,6% in più, Artemis continua invariato o quasi nel 2022. Sulla Luna però ci si andrà con SpaceX.

Perché è così importante per l’Italia portare un o una astronauta sulla Luna?

L’immagine dell’Italia aumenterebbe in maniera stratosferica. Sarà di ispirazione per le giovani generazioni, significherà consenso da parte della popolazione sui progetti spaziali. L’Italia ha manifestato firmando l’impegno per collaborare sulla superficie lunare. I simboli contano. È un’operazione enorme che coinvolge l’intera struttura del sistema aerospaziale italiano. Quindi sarà un’occasione da non perdere anche per fare business.

L’economia spaziale dei prossimi decenni?

Un impegno per continuare poi con le operazioni sul suolo lunare e che interessa le nostre imprese non solo del settore aerospaziale. Se costruisco un habitat permanente per l’uomo sulla Luna, devo pensare all’arredamento, alla coltivazione per non tirare avanti mangiando schifezze.

Telespazio per esempio è a capo di un consorzio per fornire servizi di telecomunicazione e posizionamento. Il programma Moonlight.

La questione delle telecomunicazioni Terra-Luna sarà importantissimo: un sistema gps per dirigere le operazioni di esplorazione della Luna che permetta contatti inizialmente con Gateway e la Terra e poi con l’habitat che chiamiamo Moon village, e poi tutta la parte commerciale, con lo sfruttamento delle risorse.