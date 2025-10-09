Solvay Massa in crisi: lavoratori in ansia per il futuro

Nello stabilimento di Solvay a Massa, cresce l’ansia tra i dipendenti. Attualmente sono a rischio 9 lavoratori, di cui 6 in produzione e 3 nel front office, che potrebbero perdere il lavoro da dicembre a causa di un piano di riorganizzazione aziendale. Questo allarme arriva dopo un sciopero sostenuto dai sindacati Cgil e Ugl, che ha coinvolto anche le filiali di Bollate, Livorno e Rosignano.

Durante un incontro recente con i vertici di Solvay, si è parlato di trasferire i servizi del front office in Portogallo e di rivedere i costi fissi che interessano gli altri sei dipendenti. Tuttavia, l’incontro ha portato a un nulla di fatto, e solo nei prossimi giorni si potrà capire se i sindacati riusciranno a ottenere risultati concreti. Intanto, le rappresentanze sindacali non intendono restare passive e si stanno impegnando per trovare soluzioni per i dipendenti più vicini alla pensione, magari tramite un’opzione di uscita anticipata.

Le difficoltà economiche della multinazionale, aggravate dalla concorrenza cinese e dalle tensioni legate al conflitto russo-ucraino, si riflettono sull’azienda, attiva da sessant’anni nella produzione di composti chimici. Le Rsu hanno già manifestato il loro stato di agitazione, esponendo uno striscione all’ingresso dello stabilimento per rivendicare la dignità dei lavoratori, sottolineando che non sono solo dei numeri. Inoltre, hanno criticato la disattesa dell’etica aziendale, che dovrebbe porre le persone al centro delle politiche aziendali, promettendo di difendere i diritti dei lavoratori con ogni mezzo possibile.