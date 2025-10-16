Soluzioni occupazionali per Operatori Socio Sanitari in Italia

Emanuela Mari, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha annunciato la conclusione positiva della situazione degli Operatori Socio Sanitari (OSS), sottolineando che non era stata generata da loro, ma che a breve si sarebbe trovata una soluzione. Grazie alle proposte della Direttrice Rosaria Marino, i livelli occupazionali nel territorio sono stati mantenuti.

La proroga tecnica permetterà agli uffici di implementare le soluzioni identificate. Mari ha ringraziato la direttrice Marino e tutto il personale della ASL RM 4 per il loro impegno nella realizzazione di questa iniziativa. Gli OSS reclutati durante l’emergenza Covid potranno ora applicare le loro competenze in ambiti in cui saranno fondamentali, assicurando continuità lavorativa a ottanta famiglie.

Questo rappresenta un chiaro segnale di attenzione verso il territorio, come evidenziato dal Presidente Rocca e dal Direttore Urbani.