“Solo quello vale una fortuna!” Nathan Falco Briatore mostra l’orologio di lusso dal prezzo stratosferico

Nathan Falco Briatore, figlio di Flavio Briatore, ha recentemente condiviso una foto sui social che ha catturato l’attenzione per il suo stile e gli accessori di lusso. A soli 14 anni, Nathan è stato immortalato accanto al padre in un ambiente legato alla Formula 1, settore in cui Flavio ha ricoperto posizioni di prestigio come team manager.

Nel post, Nathan indossa un maglioncino nero a collo alto e un cappello di una famosa casa automobilistica francese, evidenziando così il suo legame con il mondo automobilistico, ereditato dal padre. L’immagine, scattata nel suo ufficio di Enstone in Inghilterra, non mette solo in risalto il suo look, ma anche l’atmosfera caratterizzata dalla velocità e dall’adrenalina delle competizioni motoristiche.

Un aspetto che ha suscitato particolare interesse è l’orologio di lusso che indossa: un Audemars Piguet dal valore di circa 96.000 euro, un chiaro segno del privilegio economico della famiglia Briatore. Flavio Briatore, recentemente intervistato, ha discusso delle sue aspettative per l’educazione e il futuro di Nathan, menzionando collegi esclusivi con rette annuali di 120.000 euro. Tuttavia, ha anche enfatizzato l’importanza che Nathan debba guadagnarsi il suo posto nel mondo del lavoro, compiendo anche lavori umili, come quello di cameriere, se desidera intraprendere una carriera al suo fianco.

Flavio è convinto che le esperienze lavorative, anche le più semplici, siano fondamentali per la crescita personale. Durante la sua partecipazione al programma “The Apprentice”, ha sostenuto che il merito e la determinazione rappresentano valori imprescindibili. Con frasi incisive, come “Il boss ha sempre ragione, anche quando ha torto”, Briatore ha dimostrato un approccio rigoroso che potrebbe riflettersi anche sull’educazione di Nathan.

In sintesi, la foto di Nathan Falco Briatore non rappresenta soltanto un giovane alla moda, ma riflette anche un mondo complesso di opportunità e sfide, che unisce il lusso alla necessità di apprendere valori essenziali per affrontare la vita e la carriera, sotto la guida attenta di un padre che bilancia aspettative e insegnamenti pratici.