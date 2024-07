solo qualche mese fa sono usciti insieme dal programma

Una delle coppie formatasi nell’ultima stagione del programma Uomini e Donne sarebbe rimbalzata agli onori della popolarità social in queste ultime ore per una presunta aria di crisi. Stiamo parlando di Claudia Lenti e Alessio Pili Stella.

voci di crisi tra Claudia Lenti e Alessio Pili Stella

I due ex protagonisti del trono over del famoso dating show condotto da Maria de Filippi facevano coppia fissa ormai da diversi mesi. Più precisamente dallo scorso febbraio quando, dopo diversi tira e molla, i due avevano deciso di iniziare a viversi sentimentalmente fuori dallo studio televisivo.

I difficili inizi della loro storia

Quella tra Claudia Lenti e Alessio Pili Stella è stata indiscutibilmente una tormentata frequentazione condotta di registrazione in registrazione con non poche difficoltà. Una frequentazione condita di gelosia, alti e bassi e divergenze caratteriali degne di nota. Il tutto culminato poi in un dolce quanto inatteso epilogo: Alessio, mettendo da parte il proprio orgoglio, ha rivelato alla sua amata la portata dei suoi sentimenti e le ha chiesto l’esclusività, palesandole l’intenso desiderio di continuare la loro storia a telecamere spente.

Una volta usciti dal programma, la relazione tra i due sembrava proseguire a gonfie vele. A dimostrazione di ciò, anche la loro presenza in qualità di ospiti alla trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, durante la quale avevano dichiarato tutta la loro felicità come coppia, desiderosa come non mai di progettare un solido futuro insieme.

Le voci di una presunta crisi

A confermare le voci di una presunta crisi tra i due vi sarebbe un significativo indizio social. Entrambi dallo scorso maggio, infatti, avrebbero smesso di seguirsi su Instagram e di apparire insieme sui rispetti canali. Un silenzio che ha insospettito i fan dei due ex protagonisti di Uomini e Donne e che indurrebbe quindi a far credere che la loro relazione starebbe vivendo al momento un delicata fase di crisi e di allontanamento.

Da precisare che sulle rispettive pagine social risultano ancora presenti tutte le foto e i post relativi alla loro storia d’amore. Non ci resta dunque che attendere una loro eventuale dichiarazione che confermi o neghi del tutto le voci che circolano sul loro conto.