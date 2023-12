Solo Mai, Paola & Chiara presentano il nuovo singolo a Sanremo Giovani: video e testo

Ci hanno fatto aspettare dieci anni, ma non è valsa la pena, perché il comeback di Paola e Chiara non poteva essere meglio di così. Furore al Festival di Sanremo (diventata sigla del Pride romano), quella perla estiva che è stata Mare Fuori e adesso Solo Mai. Ieri sera le sorelle Iezzi hanno presentato il nuovo singolo a Sanremo Giovani (qui il video), ma il pezzo uscirà su tutte le piattaforme venerdì. Ancora una volta Paola e Chiara hanno fatto centro, perché Solo Mai conquista già al primo ascolto, tra sonorità di fine anni 90 e un ritornello super catchy, non potevamo chiedere di più a queste due regine.



🇮🇹 Tras su regreso al festival, este #Sanremo2024 vuelven como presentadoras del programa PrimaFestival. ¡Paola e Chiara, sobre el escenario del #SanremoGiovani2023 con su último sencillo como interval de la noche! En nada, los 3 Giovani que irán al festival de febrero. pic.twitter.com/F5zupuZmfe — ESCplus España 🇪🇸 | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) December 20, 2023

Sole Mai se ci siete voi con noi! Grazie Ama, grazie @SanremoRai SOLO MAI fuori il 22 dicembre a mezzanotte 🏻💌🏻 pic.twitter.com/yWmIt5HUvz — paola&chiaraofficial (@paolachiara) December 20, 2023

Paola & Chiara: Solo Mai, il testo.

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo mai

Ho un senso di contraddizione in questo mondo che

Nasconde ogni imperfezione, ogni dubbio, ogni se

E sogni ancora di un domani

Di amare fino infondo io

Dove saremo tutti uguali e non avremo più bisogno di avere un Dio

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai mai solo

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai mai solo

E non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo mai

Tu che stai cercando una risposta a tutto quel che non va

E stai qui, ma guardi a distanza

Gli abusi e la crudeltà

E sogni ancora di un domani

Ogni paura è dire addio

E saremo tutti uguali

E non avremo più bisogno di avere un Dio

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai mai solo

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai mai solo

E non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo mai

Chiudi gli occhi e sai

Che ci sono io con te

Non è solo mai

Chi l’amore porta in sé

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai mai solo

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai mai solo

E non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo mai