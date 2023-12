Solo Mai, il nuovo video di Paola & Chiara è realtà

Solo Mai, il nuovo singolo di Paola & Chiara presentato in anteprima a Sanremo Giovani, è ora realtà.

Il nuovo brano è stata scritto e prodotto da Paola & Chiara in collaborazione con il produttore svedese Stefan Storm e nel video, oltre due manzi, c’è pure la top model Eva Riccobono.

Eccolo:



Solo Mai | Testo

[Intro: Paola]

(Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo)

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai mai solo, eh no

[Strofa 1: Paola]

Ho senso di contraddizione

In questo mondo che

Nasconde ogni imperfezione

Ogni dubbio, ogni se

[Pre-Ritornello: Chiara, Paola & Chiara]

Ma sogno ancora di un domani

Di amare fino in fondo io (In fondo io)

Dove saremo tutti uguali

E non avremo più bisogno di avere un dio

[Ritornello: Paola & Chiara]

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai mai solo, eh no

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo mai

Solo mai, m-mh

(Solo mai)

[Strofa 2: Chiara]

Tu che stai cercando una risposta

A tutto quel che non va

E sei qui, ma guardi a distanza

Gli abusi e la crudeltà

[Pre-Ritornello: Paola, Paola & Chiara]

E sogni ancora di un domani (Mh)

A ogni paura dire addio (Dire addio)

E saremo tutti uguali

E non avremo più bisogno di avere un dio

[Ritornello: Paola & Chiara, Paola]

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo (Forever)

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai mai solo, eh no (Forever)

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo (Forever)

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo mai

Solo mai, m-mh

Eh no

[Bridge: Paola, Chiara]

Chiudi gli occhi e sai (Chiudi gli occhi e sai)

Che ci sono io con te (Ci sono io con te)

Non è solo mai (Non è solo mai)

Chi l’amore porta in sé (Chi l’amore porta in sé)

Eh-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah

[Ritornello: Paola & Chiara, Chiara]

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo (Forever)

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai mai solo, eh no (Forever)

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo (Forever)

Non sarai solo, se non vuoi star solo, non sarai solo mai

Solo mai, m-mh