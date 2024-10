Solo in Casa: La Fuga dal Secondo Piano

Un tragico incidente è avvenuto a Osnago, in provincia di Lecco, dove un bambino di 4 anni è precipitato dal balcone di casa. L’incidente si è verificato giovedì 3 ottobre, tra le 16 e le 17, mentre il piccolo era solo in appartamento; la madre lo aveva lasciato pochi istanti per andare a prendere il figlio maggiore da scuola, mentre il padre era al lavoro. Il bambino è caduto dal secondo piano, rimanendo cosciente, ma in condizioni critiche, con evidenti segni di trauma cranico.

Un passante ha sentito il rumore sordo dell’impatto e ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’auto medica, mentre un’eliambulanza è stata chiamata d’urgenza per trasportare il bambino all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, rinomato per la sua specializzazione in chirurgia pediatrica e neurorianimazione. L’elicottero è atterrato in una piazza vicina e ha proseguito rapidamente verso l’ospedale.

Le forze dell’ordine, comprese la polizia locale di Osnago e i carabinieri di Merate, sono arrivate per analizzare la dinamica dell’incidente, che è ancora in fase di accertamento. Si presume che il bambino si sia affacciato dalla ringhiera del balcone per salutare il fratello maggiore, perdendo l’equilibrio.

Il sindaco di Osnago, Felice Rocca, ha sottolineato l’importanza di valutare eventuali danni neurologici per il bambino. La famiglia, di origini nigeriane, è conosciuta nella comunità e il fratello maggiore frequenta le scuole elementari locali. Questo tragico evento ha suscitato sgomento e preoccupazione tra i residenti, data la natura dell’incidente e la sua localizzazione in una zona centrale del paese.

La situazione del bambino è critica, ma rimane cosciente; i medici stanno gestendo la sua condizione con la massima attenzione. La vicenda ricorda quanto sia vitale garantire la sicurezza dei bambini negli ambienti domestici e la necessità di vigilanza meticolosa, in particolare per i più piccoli, che possono essere soggetti a incidenti inattesi.