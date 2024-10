Solo i Comunisti mi Offendono

Vittorio Feltri, noto giornalista e direttore de Il Giornale, è recentemente tornato al centro delle polemiche a causa di alcune dichiarazioni sui ciclisti, estratte dal contesto di un evento per il cinquantennale della sua testata. In particolare, la sua frase “i ciclisti mi piacciono solo quando vengono investiti” ha suscitato la reazione negativa dell’opposizione nel Consiglio regionale lombardo, portando a richieste di dimissioni accompagnate da un flash mob contro di lui, organizzato da ciclisti e familiari delle vittime della strada.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Feltri ha difeso le sue affermazioni, sostenendo di riferirsi ai pericoli delle piste ciclabili e richiamando l’attenzione su dati che indicano numerosi ciclisti investiti nell’ultimo anno. La questione ha accresciuto la sua fama controversa, una caratteristica della sua carriera, in cui diverse sue espressioni e titoli hanno sollevato polemiche nel corso degli anni.

Feltri ha anche toccato un’altra questione controversa, quella del titolo “Patata bollente” che gli è costato una multa. Ha espresso il suo scetticismo riguardo al sistema giudiziario, affermando che il termine riflette una “questione scottante” e che non intende pagare le multe, in quanto a suo avviso l’editore si fa carico di tali costi. Di fronte agli insulti ricevuti, il giornalista ha dichiarato di restare indifferente e di godere di una certa popolarità tra i cittadini che lo fermano per foto.

Nell’intervista, Feltri si è anche aperto sulla sua vita privata e sul suo legame con Enoe Bonfanti, descrivendo la sua sposa come una figura chiave nel sostenere la sua famiglia durante momenti di lutto. Ha raccontato il dolore per la morte della sua prima moglie e come Bonfanti abbia giocato un ruolo cruciale nel superare quel periodo difficile.

Infine, Feltri ha affermato la sua intenzione di continuare a lavorare finché avrà la capacità di farlo e ha espresso che il suo compenso è un motivo per cui molti non vorrebbero mai smettere di lavorare. Nonostante la sua età, sembra determinato a rimanere nel mondo del giornalismo e a mantenere viva la sua voce provocatoria.