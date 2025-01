Solo con un’Europa unita, futuro di pace

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato l’importanza di un’Europa unita durante la sua lectio doctoralis all’Università di Messina, affermando che solo insieme gli Stati membri possono affrontare le sfide attuali. Mattarella ha richiamato l’attenzione sull’assenza di uno spazio politico europeo integrato e sulla necessità di un’opinione pubblica europea coesa, oltre a evidenziare come l’Unione europea venga spesso percepita come estranea agli Stati nazionali, quando in realtà è frutto della loro interazione. Ha sottolineato come, in momenti di crisi come la pandemia, siano state compiute scelte coraggiose superando una visione ristretta dell’identità nazionale, ribadendo che la consapevolezza che gli Stati singolarmente non possono rispondere adeguatamente alle attuali sfide è fondamentale. Mattarella ha anche elencato i vantaggi derivanti dall’Unione, come l’accesso ai vaccini durante la pandemia e i programmi di scambio Erasmus. Ha inoltre evidenziato la necessità di un’efficace coordinazione tra le istituzioni europee per far fronte a sfide comuni, considerando che le dinamiche internazionali attuali richiedono una forte solidarietà tra gli Stati europei per difendere valori fondamentali come democrazia e pace. Durante la cerimonia, il Presidente emerito della Corte costituzionale Gaetano Silvestri ha lodato il ruolo di Mattarella nel coordinamento delle autonomie locali, mentre il Presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato il legame tra la figura di Mattarella e i valori della democrazia, ricordando l’importanza del Mediterraneo per il futuro dell’Europa.