solo 6 mesi fa avevano avuto la loro prima figlia

Sono passati davvero pochi mesi da quando i due avevano celebrato la nascita del loro primo figlio. Oggi arriva la notizia choc della fine della loro relazione. Com’è possibile uno stravolgimento tale nella famiglia che da poco ha vissuto una gioia tanto grande? La storia d’amore tra l’attore e la sua splendida compagna, a quanto si apprende da alcune comunicazioni ufficiali, è davvero finita.

A gennaio, i due condividevano sui social la loro gioia più grande con una foto che ritraeva la neo mamma e la figlia, commuovendo i più di 12 milioni di follower del giovane attore. In quell’occasione, sotto la foto c’era semplicemente scritto: “Ti amo”. Una dichiarazione d’amore per il neonato che si affaccia sul mondo e conosce i propri genitori.

Dopo l’annuncio, i fan avevano sommerso la coppia di amore, Miguel Herran e Celia Pedraza erano diventati papà e mamma. Tutti si sono congratulati con l’attore de La casa di carta e Elite per questo importante traguardo raggiunto insieme alla sua bellissima compagna. Ma la magia sembra essere finita. L’annuncio ha lasciato tutti senza parole e l’attore ha scelto di non comunicare ulteriori dettagli.

“Per evitare possibili pettegolezzi, vorrei informarvi che qualche tempo fa, sia io che Celia abbiamo deciso di prendere due direzioni diverse”. Con queste parole, l’attore Miguel Herran ha comunicato la fine della sua storia d’amore con Celia Pedraza, una relazione iniziata poco più di un anno fa. Una storia d’amore, però, culminata con un regalo bellissimo quanto, adesso, diviso tra due genitori separati.

Miguel Herran è noto per il suo ruolo di Rio nella popolare serie La casa di carta e nell’altro grande successo prodotto da Netflix, Elite. Nel 2016 ha vinto il ‘premio Goya’ come miglior attore rivelazione per il film A cambio de nada. Nel 2023 è stato protagonista nella serie I Farad e nel film Valle de sombras.

Sempre attivo sui social, l’attore tiene informati i fan, anche in situazioni drammatiche come quando è rimasto coinvolto in un incidente in moto. Scriveva sui social qualche tempo fa: “Ho avuto un incidente con la moto, da solo […] Mi hanno operato alla spalla destra e dovrò stare per un po’ fermo, senza muovermi troppo”.