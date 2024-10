Solo 1200 Euro nel Suo Conto Corrente

Lapo Elkann si trova attualmente in difficoltà finanziarie dopo la chiusura della sua azienda di occhiali, Italian Independent, avvenuta a gennaio 2023. Il brand, fondato nel 2007, ha registrato un grosso fallimento economico, non chiudendo un bilancio attivo dal 2016. La Procura di Torino ha disposto un maxi sequestro di 74 milioni di euro per frode, coinvolgendo Elkann e i suoi fratelli, così come il commercialista Gianluca Ferrero e il notaio svizzero Urs Robert Von Gruningen. Recentemente, la Guardia di Finanza ha trovato solo 1200 euro sui conti correnti di Elkann.

Le perdite economiche non si limitano alla chiusura di Italian Independent. Lapo ha dovuto svalutare un’altra sua società, Laps to go, per circa 2 milioni di euro, con la liquidità che è scesa sotto i 165 mila euro. Negli ultimi dodici mesi, Lapo avrebbe accumulato quasi un milione di euro di debiti. Nonostante la vendita di un altro marchio avvenuta a settembre 2023 per un milione di euro, non è riuscito a invertire la rotta, e la liquidazione di Italian Independent ha rappresentato la culminazione di anni di difficoltà finanziarie, costate in totale oltre 40 milioni di euro a Elkann.

In aggiunta, la holding di Lapo, registrata a Torino, possiede il 23% della YoungTimers AG, una società attiva in Svizzera nel settore finanziario e nel commercio di auto da collezione. Questa azienda ha subito perdite significative, pari a circa 726 mila euro, e ha visto un calo vertiginoso delle sue azioni sulla Borsa svizzera. Per affrontare la sua crisi, YoungTimers AG ha messo in pegno 10 milioni di euro di azioni alla Deutsche Bank per ottenere una linea di credito di 2 milioni di euro, necessaria per finanziare nuove iniziative imprenditoriali.

La situazione di Elkann, erede della famiglia Agnelli, segna un periodo particolarmente sfavorevole, segnato da investimenti non riusciti e da una gestione aziendale che ha portato a significative perdite finanziarie.