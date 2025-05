Sollecito: la Verità Ignorata nei Casi di Giustizia

Durante l’intervista nella trasmissione Dritto e Rovescio, Raffaele Sollecito, definitivamente assolto per l’omicidio di Meredith Kercher, ha discusso la situazione di Alberto Stasi, attualmente incarcerato per un omicidio avvenuto a Garlasco. Sollecito ha tracciato un parallelo tra i suoi casi, affermando che le prove di colpevolezza nel caso di Stasi, come nel suo, sono insussistenti.

Sollecito, condannato in primo grado a 25 anni di reclusione, ha scontato quattro anni di carcere, nei quali ha vissuto una forte ingiustizia dovuta a inquirenti poco interessati alla ricerca della verità. Ha dichiarato che “non interessa la verità”, ma solamente ottenere un colpevole, esprimendo empatia per la sofferenza di Stasi, che “non si merita” questa situazione.

Inoltre, ha rivelato di aver scritto a Stasi una lettera di vicinanza, sostenendo la sua innocenza. Sollecito ha sottolineato che, nonostante l’assoluzione, l’etichetta di colpevole persiste nella percezione pubblica per entrambi i casi. Ha affermato che anche se Stasi fosse dichiarato innocente, dovrà convivere con questo stigma.

Ha concluso esprimendo la necessità per entrambe le parti di affrontare la propria difesa e parlare della verità.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it