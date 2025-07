Solitudine: rischio per la salute e come affrontarla

La solitudine rappresenta un’emergenza sanitaria globale che colpisce circa una persona su sei. Recenti studi hanno evidenziato come l’isolamento sociale e la solitudine aumentino il rischio di diverse patologie, tra cui ictus, malattie cardiache e declino cognitivo, contribuendo anche a una maggiore mortalità.

Un’indagine dell’Università di Harvard ha rivelato che la solitudine cronica è collegata a un rischio più elevato di ictus negli anziani. Questa ricerca si basa su dati raccolti nell’ambito dell’Health and Retirement Study, coinvolgendo circa 20.000 partecipanti. Gli autori suggeriscono l’importanza di monitorare regolarmente lo stato di solitudine per mitigare i rischi associati.

In aggiunta, un ampio studio condotto da università britanniche ha mostrato che l’isolamento sociale favorisce l’infiammazione cronica, rilevabile attraverso marcatori come la proteina C-reattiva, utilizzata nelle analisi del sangue per valutare l’infiammazione. Gli scienziati hanno osservato che sia l’isolamento che la solitudine sono correlati a livelli elevati di fibrinogeno, una molecola coinvolta nei processi infiammatori.

La Commissione sulle Relazioni Sociali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha messo in luce come la solitudine sia una delle principali preoccupazioni sanitarie, con effetti negativi sulla salute e sul benessere. La solitudine colpisce in modo particolare i giovani, con una percentuale significativa di individui tra i 13 e i 29 anni che dichiarano di sentirsi soli.

Le cause di questa condizione includono fattori come la cattiva salute, il basso reddito, e l’assenza di forti legami sociali, oltre a una crescente correlazione con il tempo trascorso online. La OMS invita a prioritizzare le connessioni sociali come parte integrante delle politiche di salute pubblica, poiché un’adeguata rete sociale è fondamentale per promuovere la salute e la longevità.