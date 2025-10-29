Solitudine e salute: impatti psicologici in Italia

La solitudine rappresenta un problema significativo per la salute fisica e mentale delle persone. Chi si sente solo ha il doppio delle probabilità di manifestare dolore fisico e affronta problemi di salute notevolmente superiori rispetto a chi non si percepisce tale. Inoltre, gli effetti negativi sulla salute psicologica aumentano di oltre il 25,8%.

Uno studio condotto dalle dottoresse Lucia Macchia e Anne-Kathrin Fett ha analizzato i dati del Gallup World Poll. Hanno scoperto che il disagio psicologico spiega oltre il 60% del legame tra solitudine e dolore fisico, seguito da problemi di salute fisica e fattori socio-demografici. La ricerca evidenzia che la solitudine è spesso legata a disuguaglianze economiche e occupazionali. Le persone sole tendono ad avere un livello di istruzione più basso, redditi inferiori e lavori precari.

Le donne risultano più vulnerabili alla solitudine, così come gli anziani, che sono i più inclini a provare entrambi i tipi di sofferenza. Tuttavia, la relazione tra solitudine e dolore fisico è presente in tutte le età. La condizione femminile, spesso legata a ruoli di cura e disuguaglianza economica, può amplificare la percezione del dolore.

I dati rivelano che il 22,7% degli intervistati ha dichiarato di sentirsi “molto solo”. Nonostante ciò, molte persone sole affermano di avere una rete di supporto, suggerendo che la solitudine non è solo una questione quantitativa nelle relazioni, ma anche di connessione emotiva.

Le differenze culturali giocano un ruolo importante nella percezione della solitudine, influenzando come le persone la vivono. Gli autori dello studio evidenziano la necessità di riconoscere la solitudine come una questione di salute pubblica, invitando ad affrontare non solo le relazioni sociali, ma anche le radici psicologiche e economiche del problema.