Soliti Ignoti, ignoto svela la sua identità per errore e spiazza tutti

Finale con il botto nella puntata di ieri dei Soliti Ignoti. Amadeus ha fatto scendere al centro dello studio l’ultimo ignoto e gli ha chiesto di dire l’indizio per cercare di far indovinare la sua professione alla coppia di concorrenti: “E adesso facciamo arrivare l’ignoto numero 8. Guardi, siccome l’imprevisto c’ha dato la mazzata, abbiamo l’indizio, ci dica quello che ci deve dire così ci togliamo subito il pensiero, prego“.

Il ragazzo (che evidentemente non segue spesso la trasmissione di Rai Uno) ha pensato di dover rivelare la sua identità ed ha spoilerato tutto: “Buonasera a tutti io sono Mimmo ho 36 anni e vengo da Grottaglie in provincia di Taranto. Sono io l’agente immobiliare! Agente per Roma specializzato per immobili di lusso“.

I concorrenti si sono portati le mani al volto e il pubblico ha iniziato a rumoreggiare.

Soliti Ignoti, Amadeus tranquillizza l’ignoto: “Vabbè io lo capisco, tanto avreste detto comunque che è l’agente”.

Il conduttore dopo essersi fatto una risata ha cercato di mettere a suo agio l’ignoto che ha fatto la gaffe. Amadeus ha spiegato che la coppia di concorrenti avrebbe comunque indovinato la professione: “No! No vabbè ma io capisco. Avrà pensato ‘che mi chiederà a fare l’indizio?! Tanto se il 4 non è l’agente e nemmeno il 7 quindi sono io’. Lui giustamente ha voluto semplificare la cosa e lo ha confermato prima ancora che i nostri concorrenti potessero dirlo. Ma alla fine cosa avreste detto? Agente immobiliare vero? Giusto? Prego confermatelo. Ci mostri il passaporto allora per 24.000 Euro. Quindi è lui l’agente immobiliare adesso lo sappiamo. Agente immobiliare per la zona di Roma. L’ignoto numero 7 ha un agriturismo, il 4 invece è Sergio e salda il ferro“.

Ovviamente i concorrenti hanno dato la risposta corretta, ma sono tornati a casa a mani vuote. La coppia infatti non è riuscita ad azzeccare la parentela nel gioco finale dei Soliti Ignoti.