“C’è una strumentalizzazione fuori dal comune. È una montatura molto mediatica. Se si guardano i contagi, la Sardegna non è tra le più inguaiate. Abbiamo 558 attualmente positivi contro 2.555 del Lazio, 6.225 della Lombardia, 1.273 della Toscana. In base a quali algoritmi saremmo il centro del virus? Il Covid si diffonde dove c’è più turismo, e se guardate i numeri e non le chiacchiere non siamo affatto al centro della seconda ondata”. Questa la posizione del governatore della Sardegna Christian Solinas riguardo l’incremento dei contagi nella sua regione. “L’assessore alla Sanità laziale parla di 600 casi collegati al turismo nella nostra isola: dubito fortemente – afferma in un’intervista a Repubblica -. Questo tentativo di dipingerci come il problema è solo strumentalizzazione mediatica”.

