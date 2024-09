SolidWorld, nel primo semestre cresce a doppia cifra il valore della produzione

Il SolidWorld Group, leader nel settore delle tecnologie industriali, design e stampa 3D, bio-fabbricazione 3D, e produzione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione, ha registrato un significativo incremento del Valore della Produzione nel primo semestre del 2024, che è aumentato del 13,9% raggiungendo 40,1 milioni di euro rispetto ai 35,2 milioni dello stesso periodo del 2023. Tuttavia, i ricavi delle vendite e delle prestazioni hanno mostrato una diminuzione del 6,7%, passando da 33,1 milioni a 30,9 milioni di euro.

L’EBITDA ha mostrato una crescita notevole, arrivando a 6,3 milioni di euro, un incremento del 126,9% rispetto ai 2,8 milioni del primo semestre dell’anno scorso. L’EBITDA Margin è salito al 15,6%, rispetto al 7,8% dell’anno precedente. L’EBIT, che rappresenta il risultato operativo, è cresciuto a 3,8 milioni di euro, con un aumento del 219,2% rispetto all’1,2 milioni del 30 giugno 2023, dopo aver considerato ammortamenti e accantonamenti per un totale di 2,5 milioni di euro, rispetto ai 1,6 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso. L’EBIT Margin è passato dal 3,4% al 9,4%.

Il risultato d’esercizio ha raggiunto 2,2 milioni di euro, segnando una crescita del 246,6% rispetto ai 0,6 milioni del primo semestre 2023. Le imposte sui redditi per il semestre corrente sono state di 1,7 milioni di euro, aumentando rispetto ai 0,4 milioni rilevati nei primi sei mesi del 2023.

Per quanto riguarda l’indebitamento finanziario netto, il debito si è attestato a 15,9 milioni di euro al 30 giugno 2024, con un lieve aumento rispetto ai 15,4 milioni registrati al 31 dicembre 2023. Questi risultati evidenziano una performance positiva del SolidWorld Group nel contesto di un mercato competitivo e in evoluzione, evidenziando la resilienza e il potenziale di crescita dell’azienda in un settore sostenibile e tecnologicamente avanzato. La combinazione di un aumento del valore di produzione e un miglioramento dei margini operativi suggerisce una gestione efficace delle risorse e un forte focus sull’innovazione, rendendo il SolidWorld Group un attore chiave nel panorama delle tecnologie industriali.