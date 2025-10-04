Solidarietà sanitaria in Italia per Gaza e i suoi operatori

Luci, musica e momenti di commozione hanno accompagnato la lettura dei nomi di 105 operatori sanitari uccisi nella striscia di Gaza. Le iniziative a sostegno della popolazione palestinese e contro il genocidio perpetrato da Israele si stanno moltiplicando. Un evento particolarmente significativo è stato il flash mob organizzato da #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza, che si è svolto davanti a diversi ospedali italiani, tra cui il Noa di Massa e l’ospedale di Fivizzano. L’iniziativa, chiamata “100 Ospedali per Gaza”, ha coinvolto oltre 180 strutture sanitarie, con partecipanti che hanno acceso torce e candele per illuminare simbolicamente la notte di Gaza.

Di fronte all’ospedale delle Apuane, molte persone si sono riunite per un momento di riflessione. La “Flotilla di terra”, con barchette nei colori della bandiera palestinese, ha espresso indignazione contro le recenti violenze che hanno colpito lo stesso cordone umanitario della Global Sumud Flotilla. La dottoressa Rossana Tongiani, insieme ad altre operatrici sanitarie, ha letto i nomi dei colleghi palestinesi uccisi nel conflitto, mentre la rete #Digiuno per Gaza ha ribadito la sua solidarietà, denunciando il genocidio in corso e ricordando i 1.677 sanitari uccisi a Gaza negli ultimi due anni.

I sanitari di Massa, insieme ai colleghi di tutta Italia e a cittadini, hanno partecipato a una manifestazione pacifica per richiamare l’attenzione sulle drammatiche condizioni a Gaza. Il gruppo musicale ‘Alter Ego’, con il medico Andrea Mambrini e altri membri, ha condiviso la propria musica come forma di supporto, sottolineando l’importanza di portare sollievo in momenti difficili e di non far sentire soli i palestinesi.