Solidarietà per gli animali in difficoltà con Coop Italia

Dal 1° ottobre al 31 dicembre riprende l’iniziativa “Una cuccia per tutti”. L’1% del ricavato della linea Amici speciali, dedicata a cani e gatti, sarà donato a strutture di accoglienza per animali in difficoltà nei territori dove opera Coop Alleanza 3.0. L’anno scorso, grazie a questo progetto, sono stati raccolti oltre 50.000 euro.

Anche EasyCoop, il servizio di spesa online di Coop, partecipa all’iniziativa con le stesse modalità applicate nei negozi fisici. L’1% degli acquisti della linea Amici speciali effettuati su EasyCoop PetStore, il nuovo e-commerce dedicato agli animali domestici, contribuirà anch’esso all’iniziativa, che copre tutte le aree in cui sono presenti i negozi Coop.

Coop Alleanza 3.0 destinerà un contributo alle strutture locali per animali in difficoltà, basato anche sull’1% degli acquisti di prodotti della linea Amici speciali tramite EasyCoop e EasyCoop PetStore. Questo progetto è in linea con i valori di solidarietà della Cooperativa e mira a sensibilizzare i soci e i clienti contro l’abbandono degli animali, un problema serio, in particolare durante l’estate.

Nel 2024, attraverso la collezione Peanuts, sono stati devoluti 10 centesimi per ogni articolo ritirato nei negozi, sostenendo 46 strutture, tra cui canili e gattili. Il contributo complessivo di 51.000 euro è stato distribuito tra le 51 Zone soci in cui la Cooperativa è attiva.

Coop Alleanza 3.0 sostiene attivamente i canili e le associazioni locali che si occupano degli animali abbandonati. Nel luglio 2025, con l’iniziativa “Dona la spesa”, sono state raccolte oltre 63 tonnellate di merci per più di 170 associazioni, mentre EasyCoop ha donato oltre 350 box per animali, per un totale di oltre 1,2 tonnellate di prodotti.