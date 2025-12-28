Solidarietà in Italia per il Congo

L’associazione “Don Pino Puglisi ODV” ospiterà una delegazione in rappresentanza del Congo, guidata dall’avvocato Joseph Nzimbala Masumu e dalle presidenti Noella Nkiama Muaka e Titti Rando. La delegazione sarà a Serradifalco dal 2 al 4 gennaio e riceverà i farmaci pediatrici raccolti nell’ambito della Giornata della Raccolta dei Farmaci Pediatrici. Il presidente dell’associazione, don Salvatore Randazzo, consegnerà i farmaci destinati alla Repubblica Democratica del Congo.

I progetti dell’associazione sono numerosi e la recente cooperazione con il Congo è solo l’ultima iniziativa di solidarietà. La presidente Noella Nkiama Muaka ritirerà i farmaci raccolti e li porterà personalmente in Congo. Ospite dell’associazione sarà anche la dottoressa Titti Rando, presidente della Società Dante Alighieri di Tropea, che ha svolto un ruolo importante nella stipula della cooperazione tra le associazioni.

L’avvocato Joseph Nzimbala Masumu è un noto giurista con competenze trasversali e un attivo protagonista nelle dinamiche di sviluppo in vari ambiti. Don Salvatore Randazzo afferma che l’impegno dell’associazione è aiutare sempre il prossimo e che donarsi è un’occasione di gioia. La delegazione a Serradifalco rappresenta un ulteriore passo avanti nella solidarietà concreta dell’associazione “Don Pino Puglisi ODV”.