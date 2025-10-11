Solidarietà giovanile e diritti umani in Palestina

Noi studenti del liceo scientifico Galileo Ferraris ci sentiamo in dovere di esprimere il nostro sostegno al popolo palestinese e alla Global Sumud Flotilla, manifestando il nostro disaccordo nei confronti di un governo che non ci ascolta. La Global Sumud Flotilla ci ha ispirato a reagire e a mostrare coraggio.

Riconosciamo che anche le nostre piccole azioni possono contribuire a esprimere solidarietà al popolo palestinese, riscoprendo il nostro senso di umanità, che spesso non viene coltivato a scuola. Proviamo grande rispetto per la loro causa e consideriamo il loro gesto umanitario come un modo efficace per comunicare che ogni vita ha un’importanza.

Pertanto, abbiamo deciso di seguire il loro esempio, rifiutando di rimanere in silenzio. Riteniamo che il governo italiano non riconosca adeguatamente il popolo palestinese e cerchi di minimizzare la gravità della situazione. Per questo motivo vogliamo far sentire la nostra voce, chiedendo la fine di questo genocidio e che il nostro governo smetta di inviare armi a Israele. Desideriamo anche che il blocco del porto di Genova non sia un episodio isolato e che venga riconosciuto lo stato palestinese.

Ci rendiamo conto che nel nostro mondo sta crescendo un’indifferenza generale. Per questo riteniamo importante l’occupazione della scuola come segno di protesta. È fondamentale sensibilizzare il maggior numero possibile di persone sulla situazione in Palestina e su tutti i conflitti attuali.

Durante l’occupazione, abbiamo organizzato laboratori informativi, invitando esperti e attivisti. Sono stati creati momenti di dibattito, cineforum, laboratori artistici e conferenze sulla storia della Palestina, per fornire a tutti la possibilità di comprendere le ragioni della nostra protesta.

Inoltre, ci opponiamo a nuove riforme scolastiche che limitano la nostra libertà di espressione. Non siamo disposti a rimanere in silenzio di fronte a eventi storici così gravi e disumani.