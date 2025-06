Solidarietà e Lavoro: EptaGIVES Supporta il Canile Apaca

EptaGIVES, il programma di volontariato aziendale, ha permesso a 13 dipendenti dello stabilimento Epta di Limana di dedicare otto ore retribuite ad attività benefiche. Questa iniziativa ha preso forma nelle mattinate del 13 maggio e del 10 giugno, con il supporto al canile-rifugio Apaca di Belluno.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere le operazioni quotidiane dell’ente, impegnato nella tutela degli animali, assistendo a sessioni di mobility dog e giochi di attivazione mentale per i cani. Hanno anche partecipato attivamente, aiutando nella sistemazione delle aree verdi e pulendo i box dei cani, preparandoli per l’estate.

Paola Lotto, presidente di Apaca, ha evidenziato il successo dell’iniziativa, esprimendo disponibilità a ripeterla in autunno con un nuovo gruppo di dipendenti. Ha sottolineato l’importanza del volontariato come motore dell’organizzazione e il ruolo di EptaGIVES nel connettere il settore aziendale con il Terzo Settore, un elemento essenziale per le comunità locali.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsinquota.it