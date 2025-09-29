24.6 C
Solidarietà e benessere a L’Aquila con Fosi Audio

Da StraNotizie
Fosi Audio ha recentemente donato nuova attrezzatura audio all’associazione 180amici L’Aquila ETS – OdV e alla sua web radio, Radio Stella 180. Questa donazione migliorerà la qualità audio delle trasmissioni e aumenterà l’inclusività della partecipazione in studio.

Grazie a Valerio Congeduti e a un giveaway organizzato da Fosi Audio in collaborazione con Harley Lovegrove, la radio ha ricevuto diversi dispositivi: V3 Mono (finali di potenza), GR40 (DAC e preamplificatore valvolare) e PH05 (amplificatore sdoppiatore per cuffie). Questi strumenti hanno già migliorato la stabilità del segnale e la qualità del suono, rendendo più efficiente la gestione delle dirette.

Radio Stella 180 è un laboratorio di comunicazione e benessere dove persone con esperienza di salute mentale lavorano insieme a professionisti e volontari. Qui vengono prodotti contenuti su attualità, cultura, musica e notizie locali. Il supporto di Fosi Audio contribuisce a valorizzare questo spazio di partecipazione attiva, formazione e lotta contro lo stigma associato alla salute mentale.

Fosi Audio, con sede a Shenzhen e distribuita in oltre 150 Paesi, è riconosciuta per il suo impegno sociale e le sue iniziative di supporto a progetti educativi e comunitari. I valori dell’azienda—previsione, apertura, sincerità e innovazione—si manifestano nel sostegno a realtà come 180amici L’Aquila, impegnata nella costruzione di una società più inclusiva.

L’associazione esprime la propria gratitudine a Fosi Audio per aver dato voce a coloro che spesso rimangono ai margini.

