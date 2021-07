Si appresta a celebrare il primo anno di vita l’Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus, inaugurata il 21 luglio 2020 e frutto del Documento sulla Fratellanza Umana firmato dal Santo Padre e dal Grande Iman di Al-Azhar Ahmed Al Tayeb, ad Abu Dhabi il 4 febbraio 2019. All’Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus partecipano illustri ecclesiastici e laici motivati dallo spirito comune di esserci per il prossimo. L’Associazione ha come obiettivo quello di tutelare i bambini e i giovani minorenni attraverso la realizzazione e la gestione di due progetti: l’Orfanotrofio “Oasi della Pietà” e l’Ospedale “Bambino Gesù Women’s and Children’s Hospital”, in Egitto.





