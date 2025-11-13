19.5 C
Solidarietà all’Ucraina: l’appello di Carlo Calenda a Roma

Carlo Calenda ha recentemente rilasciato un’intervista in piazza Montecitorio, sottolineando l’importanza del sostegno all’Ucraina in un momento così difficile. Ha affermato che gli ucraini hanno un disperato bisogno di aiuto e ha definito la situazione una lotta per la libertà.

Calenda ha evidenziato come un gesto che lui stesso considera insignificante sia stato ampiamente riportato dai media. Ha anche osservato che la reazione dell’ambasciata russa dimostra quanto siano preoccupati di qualsiasi manifestazione di solidarietà nei confronti dell’Ucraina.

