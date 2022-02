L’attore e regista Alessandro Preziosi è l’ambassador de LaSpes, l’associazione sempre in prima linea per la ricerca sulle malattie genetiche rare, di cui si celebra il 28 febbraio la Giornata Mondiale.

LaSpes Onlus è nata nel 2018 per ricordare Francesco, affetto dalla Was (Wiskott Aldrich Syndrom), una delle malattie rare sulla quale c’è ancora tanto da scoprire. Si tratta di una patologia genetica causata dalla deficienza della proteina Was, un importante regolatore dello sviluppo delle cellule immunitarie.

LaSpes, dal latino speranza (laspes.it), si prefigge di dare un contributo alla ricerca finanziando borse di studio a giovani ricercatori. Dal 2018 ad oggi ha già assegnato due borse di studio e finanziato un sofisticato macchinario per la ricerca. Il 100% di quanto raccolto da LaSpes è destinato allo scopo prefisso, cioè finanziare la ricerca puntando al contempo sulle nuove generazioni.