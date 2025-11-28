12.8 C
Roma
venerdì – 28 Novembre 2025
Salute

Solidarietà ad Asti per la ricerca Telethon

Da stranotizie
Solidarietà ad Asti per la ricerca Telethon

La Fondazione Telethon ha organizzato un incontro pubblico ad Asti per discutere dell’impegno nella ricerca sulle malattie genetiche rare. Il coordinatore provinciale Renato Dutto e le referenti Telethon Asti, Eleonora Zollo e Cesarina Perrone, hanno aperto la conferenza, sottolineando l’importanza della solidarietà nella comunità astigiana.

Gli interventi hanno messo in luce come la comunità sia parte integrante di un progetto che non è più solo raccolta fondi, ma una vera impresa collettiva. Cesarina Perrone ha ringraziato i volontari dei diversi comuni della provincia e sottolineato il valore della vicinanza delle istituzioni locali.

La sezione AVIS di Asti è stata riconosciuta come la sezione che raccoglie più fondi in tutta Italia a sostegno di Telethon. Il presidente di AMIS ha spiegato che l’associazione sente la responsabilità civica verso chi non può aspettare e ha scelto di acquistare e distribuire prodotti Telethon per mantenere viva la sensibilità sul tema.

La rete della solidarietà astigiana comprende anche associazioni sportive, gruppi di volontariato e istituti scolastici, che organizzano banchetti, promuovono attività di raccolta fondi e partecipano con entusiasmo. La Fondazione Telethon ha ribadito che è anche produttore diretto di farmaci, dopo che l’industria farmaceutica aveva deciso di non procedere alla produzione per mancanza di ritorno economico.

Sono stati finanziati centinaia di progetti, coinvolti ricercatori di eccellenza e avviate sperimentazioni cliniche decisive. La Fondazione ha investito 54 milioni di euro in 94 nuovi progetti. I prodotti Telethon saranno acquistabili nei banchetti cittadini e sarà possibile contribuire alla ricerca visitando i posti dedicati nelle scuole, nello showroom Amaranto, alla My Day Academy e in numerosi punti della città e della provincia.

Articolo precedente
Storie di Ravenna: Guidarello Guidarelli
Articolo successivo
Piscina per Rosignano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.