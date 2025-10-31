Solidarietà a Firenze: Gennaro e Maria cambiano vite

L’indifferenza e il disinteresse verso i più vulnerabili sono comportamenti diffusi nella società odierna, ma possono essere contrastati. Questi fenomeni derivano dall’individualismo e dalla fragilità dei legami sociali. Fortunatamente, esistono persone che lavorano instancabilmente per promuovere inclusione e solidarietà.

Gennaro e Maria sono un esempio di questo impegno. Gennaro, maestro panettiere napoletano, e Maria, sua moglie, hanno avviato un laboratorio di panificazione a Firenze, dove hanno creato un ambiente accogliente e familiare. Con due figli, Leonardo e Beatrice, hanno deciso di investire nel loro sogno lavorativo, trasformando il laboratorio in un punto di riferimento per la comunità.

Il loro locale si trova di fronte alla chiesa della Sacra Famiglia, gestita dai Salesiani, e in breve tempo è diventato famoso tra i buongustai, grazie alla qualità dei prodotti e alla simpatia dello staff. Gennaro e Maria hanno formato un team multietnico, accogliendo persone di diverse culture, che considerano parte della loro famiglia.

Secondo Gennaro e Maria, è fondamentale garantire il benessere dei più fragili per combattere l’indifferenza. Hanno espresso la loro volontà di testimoniare la solidarietà seguendo un principio di Luigi Einaudi: la vera misura di una civiltà è la cura per i più deboli.

Per celebrare i dieci anni di attività, hanno organizzato una festa per la comunità, attirando circa duemila persone. Questo evento non è stato solo un momento di festa, ma anche una dimostrazione di gratitudine verso chi li ha sostenuti.

Gennaro, commosso, ha mostrato con orgoglio una pergamena ricevuta da Papa Francesco, custodendo il sogno di incontrare il Papa e portargli delle prelibatezze preparate con amore. La loro storia insegna che è possibile aprire le porte a chi è in difficoltà e contribuire così a un ambiente più solidale.