Solid World acquisisce il 22% di Miralis e completa l’acquisizione di Due Pi Greco

Solid World Group, società quotata su Euronext Growth Milan, attiva nel settore delle tecnologie digitali e della stampa 3D, ha recentemente completato due acquisizioni strategiche. Ha acquisito il 22% delle quote di Miralis, una startup di Monteprandone specializzata nell’ottimizzazione dei processi di produzione digitale, e il 100% di Due Pi Greco, una società di Resana specializzata nel design del prodotto e nella manifattura additiva.

Nel 2023, Miralis ha riportato un patrimonio netto di 69.700 euro, un valore della produzione di 233.977 euro e un utile di 8.888 euro. L’acquisizione del 22% di Miralis da parte di Solid World Group, tramite l’acquisto dal socio Fabio Meneghetti, è avvenuta per un prezzo stabilito di 60.000 euro, già pagato in contante. Per quanto riguarda Due Pi Greco, il costo totale per l’acquisizione è stato di 650.000 euro, versato parzialmente in contanti e parzialmente attraverso azioni di Solid World Group. Questo ha permesso a Due Pi Greco di chiudere il 2023 con ricavi di 1.063.937 euro.

L’Amministratore Delegato Roberto Rizzo ha sottolineato che queste acquisizioni rappresentano tappe fondamentali nella strategia di crescita del gruppo, finalizzata a supportare la transizione delle aziende verso il modello di Fabbrica 5.0. In particolare, l’acquisizione di Due Pi Greco serve a creare un polo di eccellenza nei servizi di design e additive manufacturing, mentre l’acquisizione di Miralis ha l’obiettivo di arricchire l’offerta di soluzioni software dedicate alla reingegnerizzazione dei processi industriali.

Solid World Group si propone così di consolidare la propria posizione nel settore industriale, attraverso l’implementazione di soluzioni avanzate e sostenibili per l’industria del futuro. Le operazioni di acquisizione mirano a razionalizzare e migliorare le capacità di progettazione e produzione delle aziende clienti, contribuendo significativamente alla loro efficienza operativa e competitività nel mercato. Con queste mosse strategiche, Solid World Group non solo espande il proprio portafoglio, ma posiziona anche le proprie offerte in linea con le esigenze emergenti di un’industria sempre più digitalizzata e sostenibile.