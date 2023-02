!Solid Manoldo T-Shirt A Maniche Corte Maglietta da Uomo con Girocollo

– dettagli: scollatura a girocollo, taglio dritto, tocco morbido, polsini a contrasto, La zona del tessuto sulla cucitura laterale e bordi anteriori e

– Regular Fit – Il nostro modello è 1,82m di altezza e indossa una taglia M (medium). Indossi solito la taglia M? Allora questo è l’ideale per voi da noi!

– La maglietta basica da uomo è morbidissima e coccolosa dalla piacevole e alta qualità.

– Un look comodo, elegante e casual è un gioco da ragazzi con questo top cool. Sia con jeans, pantaloni chino o pantaloni da jogging, MANOLDO è una base indispensabile e sempre combinabile per il tuo guardaroba.

– CHE COSA OTTIENI: esattamente quello che hai ordinato – qualità impeccabile, stili grandi e moderni! Se hai una domanda, il nostro amichevole servizio clienti ti aiuterà.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 37.39 x 28.8 x 3.6 cm; 190 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 25 febbraio 2019ASIN ‏ : ‎ B07P2XK8JQCategoria ‏ : ‎ Uomo

Regular Fit – Il nostro modello è 1,82m di altezza e indossa una taglia M (medium). Indossi solito la taglia M? Allora questo è l’ideale per voi da noi!

60% Di Cotone, 40% Poliestere

Manica corta

Maglietta

La maglietta basica da uomo è morbidissima e coccolosa dalla piacevole e alta qualità.

Un look comodo, elegante e casual è un gioco da ragazzi con questo top cool. Sia con jeans, pantaloni chino o pantaloni da jogging, MANOLDO è una base indispensabile e sempre combinabile per il tuo guardaroba.

31,19€