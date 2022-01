Odiata, amata, ma in ogni caso Soleil Sorge è sempre stata la preferita del pubblico ogni volta che è finita al televoto. Ormai nella casa del GF Vip davano tutti per scontato che anche ieri sera l’ex corteggiatrice trionfasse contro Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo, ma qualcosa è cambiato. I telespettatori hanno votato Nathaly con il 63% delle preferenze, Soleil con il 23% e Carmen soltanto il 14%, un vero crollo per la Sorge.

Quando Alfonso Signorini ha fatto il nome della Caldonazzo i vipponi sono rimasti senza parole, soprattutto Nathaly. Ma come mai c’è stata la disfatta della Sorge? In molti sostengono che le percentuali bulgare per la nuova arrivata e il risultato deludente di Soleil siano da attribuire a Katia Ricciarelli. Il pubblico chiedeva a gran voce una squalifica della cantante, che non c’è stata e così sembra che molti fan del reality abbiano voluto “punire” le amiche della Ricciarelli. Un segnale forte che sarà arrivato anche ai gieffini.

Nathaly, appena eletta preferita dal pubblico, ha deciso di condannare al televoto Carmen. E siamo certi che la decisione continuerà a far discutere… #GFVIP pic.twitter.com/XZSvnWzI9P — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 10, 2022

Soleil finisce in nomination e chiede di uscire.

Subito dopo la puntata la Sorge si è appartata con Manila Nazzaro e le ha confidato che vorrebbe uscire dal programma: “Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più. […] Comunque io mi sa che faccio campagna elettorale per farmi uscire fuori questa settimana, perché qua dentro non ce la faccio più. – riporta Biccy – Perché non devo dirlo? Questo è quello che penso ti giuro”. La Nazzaro però ha cercato di far cambiare idea all’amica: “Non devi dire queste cose nemmeno per scherzo. Come mai? Perché in questi casi non si molla un ca**o, non devi darla vinta e andiamo avanti“.

Mi pare evidente che questo sfogo sia figlio della delusione di non essere – per la prima volta – la preferita. In ogni caso speriamo che gli spettatori delusi (e i bot) non colpiscano ancora eliminando una tra Carmen e Soleil per salvare la regina delle comodine di tutte el edizioni: Francesca Salemme che da quando è entrata non ha detto mezza parola in puntata e si lascia limonare da Gianmaria (quando è palese che lo trovi attraente quanto un sedano bollito).