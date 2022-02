Soleil, Lulù o Katia: chi sarà la seconda finalista della sesta edizione del Grande Fratello Vip?

A lanciare il televoto è stato Alfonso Signorini nel corso della diretta di lunedì sera, specificando come il vip più votato sia di default una finalista ed immune dalle nomination fino al 14 marzo.

Con Katia Ricciarelli bistrattata da ogni sondaggio online, la vera guerra all’ultimo voto è ora fra la leonessa americana e la fatina etiope. Chi merita di essere la seconda finalista? Vi ricordo che Soleil Sorge ha già avuto questa opportunità finendo al televoto con Giucas Casella e Delia Duran, ma il pubblico ha premiato quest’ultima con il 52% delle preferenze.

Nella maggior parte dei sondaggi la Selassié sembrerebbe essere in testa, ma come sappiamo ciò che viene visto online non sempre rispecchia il volere del pubblico televisivo. La principessa riuscirà a staccare il ticket per la finale o la Sorge questa volta, dopo aver perso con la Duran, riuscirà a trionfare?

Grande Fratello Vip 6, il cast completo

Alessandro Basciano

Antonio Medugno

Barù Gaetani Dell’Aquila D’Aragona

Davide Silvestri

Delia Duran

Giucas Casella

Jessica Hailé Selassié

Kabir Bedi

Katia Ricciarelli

Lulù Hailé Selassié

Manila Nazzaro

Miriana Trevisan

Nathaly Caldonazzo

Soleil Sorge

Sophie Codegoni

I concorrenti fuori

Tommaso Eletti

Andrea Casalino

Samy Youssef

Amedeo Goria

Raffaella Fico

Ainett Stephens

Jo Squillo

Nicola Pisu

Clarissa Hailé Selassié

Patrizia Pellegrino

Maria Monsè

Alex Belli

Francesca Cipriani

Aldo Montano

Biagio D’Anelli

Eva Grimaldi

Carmen Russo

Valeria Marini con Giacomo Urtis

Manuel Bortuzzo

Federica Calemme

Gianmaria Antinolfi

Gianluca Costantino