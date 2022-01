Soleil, Delia o Giucas: chi sarà il primo “candidato a diventare finalista” della sesta edizione del Grande Fratello Vip?

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli il tuo Vip preferito tra Delia, Giucas e Soleil. #GFVIP pic.twitter.com/4dIwIxxYTh — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 29, 2022

A lanciare il televoto (all’insaputa dei vipponi, che credono si tratti di un’eliminazione) è stato Alfonso Signorini nel corso della diretta di venerdì sera, specificando come il vip più votato non solo sia immune per il prossimo televoto, ma sarà anche un candidato a diventare finalista. Cosa intenda per “candidato a diventare finalista” non ci è dato sapere, ma il fatto che al televoto siano finite Soleil e Delia ha fatto implodere internet.

Con Giucas Casella bistrattato da ogni sondaggio online, la vera guerra all’ultimo voto è ora fra la leonessa americana e la pantera sud americana. Chi merita di essere la prima candidata alla finale? Soleil o la sua acerrima nemica Delia?

Nella maggior parte dei sondaggi la Duran sembrerebbe essere in testa, ma come sappiamo ciò che viene visto online non sempre rispecchia il volere del pubblico televisivo.

Voi chi vorreste che vincesse questo televoto?

Vi ricordo che questa sera, lunedì 31 gennaio, Gianmaria Antinolfi confermerà la sua decisione di ritirarsi dal gioco, mentre il nuovo eliminato lo scopriremo nella puntata di lunedì 7 febbraio. Durante la settimana sanremese, infatti, il reality non andrà in onda venerdì sera.

Grande Fratello Vip 6, il cast completo

Alessandro Basciano

Antonio Medugno

Barù Gaetani Dell’Aquila D’Aragona

Davide Silvestri

Delia Duran

Gianluca Costantino

Gianmaria Antinolfi

Giucas Casella

Jessica Hailé Selassié

Kabir Bedi

Katia Ricciarelli

Lulù Hailé Selassié

Manila Nazzaro

Miriana Trevisan

Nathaly Caldonazzo

Sophie Codegoni

Soleil Sorge

I concorrenti fuori

Tommaso Eletti

Andrea Casalino

Samy Youssef

Amedeo Goria

Raffaella Fico

Ainett Stephens

Jo Squillo

Nicola Pisu

Clarissa Hailé Selassié

Patrizia Pellegrino

Maria Monsè

Alex Belli

Francesca Cipriani

Aldo Montano

Biagio D’Anelli

Eva Grimaldi

Carmen Russo

Valeria Marini con Giacomo Urtis

Manuel Bortuzzo

Federica Calemme