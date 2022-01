Delia Duran ha trovato il supporto di quasi tutte le gieffine quando ha dichiarato di voler lasciare Alex Belli. Le vippone si sono strette intorno alla nuova arrivata, ma tra loro non c’era Soleil Sorge, che non ha creduto nemmeno per mezzo minuto alla Pantera del Sud America. Ieri Jessica Selassié ha riferito all’amica speciale di Alex, che Delia ha deciso di chiudere con il marito, ma Soleil ha spiegato che i piani dei coniugi Belli – secondo lei – sono altri. Quindi attenzione, se proseguirete con la lettura troverete gli SPOILER della soap Chimica Artistica: Non è un Game (io vi ho avvisati).

“Ragazzi ma è soltanto una fase, tra poco dirà che non vuole più lasciarlo, vedrete che andrà così sicuro. […] Vi spiego cosa succederà. Ci sarà un momento dove lei realizzerà che è ancora innamorata e non lo vuole più lasciare. Lui la riprenderà, grande scena d’amore di riconquista e di dimostrazione d’amore del loro matrimonio, tipo super teatrale ‘oh mio Dio ti amo’. Faranno un minimo litigio iniziale, però poi finisce con un bacio e ‘ti prendo sei mio’ e poi vivranno felici e scontenti”.

E in effetti la Sorge c’ha preso in pieno, visto che ieri sera Delia ha confessato a Miriana Trevisan di aver cambiato idea e di non voler più chiudere con il compagno.

Soleil dice che realizzeranno a breve quanto sono innamorati e a breve ci sarà la dichiarazione teatrale.. Tra alex e delia. Mi fa morire 😂😂😂😂😂#gfvip #teamsoleil — Bimbo di Soleil 🐒🌞 51% (@MattyInterista) January 19, 2022

Soleil su Alex e Delia:”Ci sarà un momento in cui lei realizzerà quanto è innamorata. Lui anche. Quindi grande scena d’amore, di riconquista, suowr teatrale”. #gfVIP Ah perché lei nel copione non c’è??? pic.twitter.com/Ur0thTiqzw — CaterinaMP (@mp_caterina) January 19, 2022

Delia Duran cerca di avvicinarsi a Soleil.

Ieri la Duran ha cercato di allacciare un minimo rapporto con la rivale: “Volevo parlarti di quello che è successo. Sono dell’idea che abbiamo fatto tutti degli errori, io compresa ovviamente. Manila magari è stata fraintesa, magari ha sbagliato con te, magari è stata impulsiva però mi ha parlato, credimi, bene di te. Trovate un punto d’incontro“.

Soleil però ha messo un muro e si è limitata a dire di essere delusa da Manila Nazzaro (che è sempre più vicina a Delia): “Non sono io che devo trovare un punto d’incontro, io non ce la faccio più. Non mi è stata vicina in un momento in cui io sono stata male. È venuta solo quando ha visto che c’erano altre tre, quattro persone vicino a me. A un certo punto, per me le cose si rompono e allora dico basta, smetto di dare, decido di tirare le redini e capire chi sono le persone a cui voglio bene e a cui no. Voglio altro nella mia vita. Le persone che voglio veramente e che amo veramente, non ti deludono mai e mai ti mancano di rispetto“.