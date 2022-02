Lo scorso 13 dicembre Alex Belli ha preso una mezza posizione abbandonando la casa del GF Vip (e Soleil Sorge) per ritornare da Delia Duran e dal loro amore libero. Ma cosa sarebbe successo quella notte se l’attore avesse lasciato la moglie altruistica per scegliere l’amica artistica? A dare una risposta (a mio avviso falsissima) a questa domanda c’ha pensato la diretta interessata, Soledad.

Durante un chiarimento con Nathaly Caldonazzo, la Sorge ha spiegato che in ogni caso non avrebbe mai ceduto al sentimento che lei e Alex provavano l’uno per l’altra: “Se io ero cotta a puntino nell’ultimo periodo che lui era qui? Sì, poi ho avuto la reazione del trolley e ho pianto. Ero ferita certo. Tu dici che ci sarei stata se mi avesse scelta? Mmm, no. E ti dico di no perché purtroppo ho imparato ad amarmi. Non potrei stare con un uomo che ha certi atteggiamenti e che non mi ispira fiducia. Fuori ho qualcuno di cui mi fido di più“.

Ma davvero qualcuno crede a questa risposta? Per quanto è orgogliosa Soleil (adesso che Alex vuole riconquistare Delia) non ammetterà mai che se Belli l’avesse scelta, lei sarebbe stata al settimo cielo. Quindi cara Soleil…

💢 Nathaly che fa capire a Soleil di smetterla di prendere tutti per scemi su ciò che ha sentito e fatto con Alex perché si vedeva che entrambi erano sotto e negarlo non cambia nulla #gfvip #jeru #jessvip #solex pic.twitter.com/x57S1yar7H — Seto (@seto_lutetia) February 13, 2022

Soleil su Alex: “Ha giocato con me e Delia e non era chiaro”.