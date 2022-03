Durante le ultime settimane passate al GF Vip Soleil Sorge ha confessato il desiderio di arrivare in finale e spegnere le luci della casa di Cinecittà. L’influencer però è stata eliminata ad un passo dalla finale e oggi a Casa Chi ha parlato dei finalisti ed ha svelato chi avrebbe voluto veder trionfare al posto di Jessica. L’ex gieffina avrebbe preferito la vittoria di Davide Silvestri.

“Voglio essere onesta, come tutti quelli che partecipano al GF Vip anche io avrei voluto arrivare alla fine. Però conta anche il percorso e cosa arriva dopo l’esperienza. Sono contenta per Jessica, ma avrei preferito che avesse vinto qualcun altro. Io durante la finale avrei voluto veder vincere Davide perché è stato un grandissimo giocatore, un amico e abbiamo condiviso tanto. – ha continuato la Sorge – Poi ha rappresentato lo spirito del GF Vip con la strategia e l’intrattenimento. Lui è una persona di cui ho apprezzato sempre la gentilezza e l’educazione. Quindi per me lui sarebbe stato un gran bel vincitore”.

La protagonista del Grande Fratello Vip ha anche commentato le coppie che abbiamo visto nell’ultima edizione del reality di Alfonso Signorini. Secondo la Sorge, Jessica e Barù non avranno un futuro insieme (e qui non serviva Miriana Tre una veggente).

“La coppia che durerà di meno di quelle del GF Vip? Dico la coppia Jessica e Barù visto che si è già rotta. Le altre dureranno per me, Alex e Delia spero vivano felici e sereni insieme. Sophie e Basciano no, sono la loro Cupido e non posso non tifare per loro. Lulù e Manuel io li vedo innamoratissimi. Magari Gianmaria e Federica, loro non so se dureranno, non li ho vissuti insieme e non saprei fare pronostici. Su loro quindi mi astengo per adesso. – ha concluso Soleil – Quindi tra tutte dico Jessica e Barù che non penso stiano insieme adesso”.