Soleil sulla sua situazione sentimentale: “Che delusione!”

Nella casa del GF Vip Soleil Sorge ha più volte fatto riferimento ad un ragazzo misterioso che l’aspettava fuori dalla casa. Ed effettivamente l’uomo in questione c’era davvero e non era l’ennesimo caso alla Mark Caltagirone. Carlo Domingo non solo ha aspettato la Sorge, ma i due sono anche stati insieme per diversi mesi. Adesso però la storia dell’ex gieffina è arrivata al capolinea ed è stata lei stessa a rivelarlo. In un’intervista rilasciata a Novella 2000 Soleil ha dichiarato che il suo ultimo amore è stata una delusione e che adesso è concentrata sul lavoro. E in effetti dal punto di vista professionale le cose vanno molto bene per l’influencer, che dopo l’impegno a Mediaset con il GF Vip Party sbarcherà su Rai Due con il programma Felicità.

Soleil Sorge: “Non è un bel momento per l’amore, adesso penso al lavoro e a quello che mi fa essere felice”.