Alessandro Basciano è entrato al GF Vip ammettendo di essere interessato a Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Il bel tentatore una delle prime sere passate nella casa di Cinecittà si è dichiarato apertamente a Soleil, ma ha preso un palo. Da quel giorno i due hanno continuato a flirtare, ma lui si è orientato su Sophie per fare la storia da telecamere. Per rassicurare la sua fiamma, Basciano ha negato più volte di aver mai avuto un debole per la Sorge.

A mettere i puntini sulle ‘i’ c’ha pensato oggi Soleil nel daytime del GF Vip: “Mi auguro che possa esserci un qualcosa tra loro due a livello umano che porti a una bella love story. Per adesso non percepite queste emozioni, se non cose davvero sforzate. Dai è scontato che se fossi stata disponibile avrebbe scelto me, si è lanciato già prima di entrare. […] Ale mi ha anche riferito che lei con lui fa le scenate di gelosia per colpa mia, che poi fa ridere perché con me lei è super tranquilla e carina. Insomma con me fa finta di nulla“.

Sophie: “Alessandro non ha mai dimostrato interesse per Soleil” Il modo in cui veramente mi fa ridere la sua convinzione.

Alessandro non ha mai dimostrato interesse per Soleil, sottolineo da LUCIDO e non da sobrio✨ #gfvip

Alessandro bacia Sophie e corre da Soleil 😅okeeei #gfvip

Soleil scatena la gelosia di Sophie Codegoni.

Ovviamente anche se cotta, Sophie non è del tutto cieca: “Io anche a capodanno mi sono allontanata un secondo per fumare una sigaretta e l’ho visto con Sole. Ha iniziato a fare lo scemo con lei. Poi è normale che io non mi fido e mi stacco un po’ da lui. Con me quel modo non funziona. Non mi piace quando si comporta così e fa il piacione. Poi lui mi dice che gioca e scherza, ma che vuole soltanto me e vede solo me. Diciamo che a parole ok, a fatti forse meno, ma vedremo quello che succederà“.

Vuole solo Sophie?