Oltre ad Alex Belli, le Selassié, Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli, anche Soleil Sorge è una delle protagoniste più discusse di questo GF Vip 6. Diverse testate hanno parlato di un possibile futuro televisivo della gieffina a L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Pare che la Sorge potrebbe prendere il posto di Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini come opinionista. Oggi però Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha lanciato una notizia che smentisce questi rumor. Secondo il giornalista infatti, a Soleil Sorge potrebbero offrire il ruolo di opinionista della prossima edizione del GF Vip.

Non sarebbe la prima volta che Alfonso Signorini chiama sulla poltrona rossa una sua ex gieffina. Infatti è successo nel 2020 con Antonella Elia (grande opinionista della scorsa edizione) e quest’anno con Adriana Volpe. La prossima quindi sarà la Sorge?

“Che futuro si prospetta per lei? Vi lascerò abbastanza scioccati perché vi darò due risposte. Una seria e una da Gabriele telespettatore del GF Vip.

Io con Soleil ho lavorato tanto sulla conduzione di un programma sportivo. In lizza quando eravamo ai provini e insieme lavoravamo a tutto, compresi anche i suoi look. Mi contattava per ogni singola cosa che doveva preparare. Era arrivata in finale, erano rimaste in due e poi è stata scelta una giornalista interna per quel ruolo. – ha concluso Parpiglia a Casa Chi – In molti hanno scritto che lei sarebbe prossima come opinionista de L’Isola dei Famosi.

Io invece vi dico che Sole potrebbe essere prossima come opinionista il prossimo anno al GF Vip. Però non voglio aggiungere altro su questo argomento. Vedremo cosa succederà in merito a questo”.