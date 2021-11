Nuove urla fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, questa volta i messaggi erano per Soleil Sorge e Alex Belli. La ‘Regina de Roma’ armata di megafono si è messa a gridare: “Soleil accanna Alex, sta a fa Centovetrine, devi stare lontana da Alex. E tu Alex sei un cornuto nato, una me**a, un fallito. Sole allontanati da quello, sei l’orgoglio de tutti noi. Davvero Sole sei tutti noi. Belli sei un vero cornuto, CentoVetrine è finito. Sei lo schifo degli schifi“.

La Sorge non era in giardino e quindi non ha sentito nulla. Per questo motivo la Regina de Roma se l’è presa con le altre gieffine che hanno ascoltato le sue urla: “Se siete delle infami dentro la casa del GF e non dite nulla a Soleil, la Regina de Roma riparte. Torno fuori a urlare fuori esclusivamente per Soleil. Continuate a non dirle nulla, che vi smaschero che siete una massa di false e bugiarde, falsone, bugiardone. Brave che non dite nulla, ma la notte è lunga e Soleil si sveglierà e io urlerò. Vedrete che torno. Alex ormai fa il CentoFratello non il GFVip. Quel falsone che non è altro. E non ce l’ho soltanto con lui, ma con il resto della casa che mente a Soleil“.

Poco dopo lo sfogo della ‘Regina’, Jessica Selassié ha informato Alex Belli e Soleil Sorge di quello che era appena accaduto: “C’è un messaggio per te per la Regina di Roma, ha detto che devi staccarti da Alex e poi ha offeso lui. […] Alex hanno urlato cose non carine per te. Hanno detto che Soleil deve stare lontana da te, che sei cattivo e un cornuto nato. Sì, ha detto cose davvero brutte su di te, non so Soleil“.

Soleil Sorge: il video della regina de Roma che urla fuori dalla casa del GF Vip.

hanno messo Lady Gaga a palla per la regina di Roma fuori col megafono? 😹 #gfvip — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) November 7, 2021