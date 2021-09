La vera rivelazione di questo GF Vip 6 è Miriana Trevisan, tutti si aspettavano una sorta di Laura Freddi 2.0 e invece nella casa è entrata una concorrente pronta a prendere posizione e a creare dinamiche. La showgirl ha già battibeccato con Manila Nazzaro ed ha anche lanciato delle shade pungenti a Soleil Sorge. Ed è proprio sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che la Trevisan ieri notte ha fatto delle confessioni. Mentre era nella camera arancione insieme alle principesse Selassié, Miriana ha espresso le sue perplessità su Soleil ed ha anche detto che il suo agente l’ha messa in guardia: “Mi ha detto di non fidarmi“.

Su Twitter (dove Soleil Sorge ha molti fan) si è scatenata una rivolta contro Miriana Trevisan, Jessica, Clarissa e Lulù. Sono in tanti a sperare che vadano al televoto e onestamente non li capisco. In questa prima settimana di reality non è successo quasi niente e alla prima avvisaglia di catfight il popolo dei social chiede l’eliminazione?



Miriana e le princess hanno sparlato di Soleil? Si È una dinamica? Si

Vanno eliminate? ASSOLUTAMENTE NO.#GFvip — Ali🍸🍰 (@steroiaa) September 23, 2021

Per me quelli che vogliono fuori Miriana e le princess sono gli stessi che hanno eliminato Matilde Brandi e Franceska Pepe #GFvip pic.twitter.com/M94mxQJaL3 — Ali🍸🍰 (@steroiaa) September 23, 2021

Miriana: “Il mio agente è lo stesso di Gianmaria, e mi ha detto “non ti fidare di Soleil”” #gfvip — 赤いフレア Red Bengala (@RedBengala) September 23, 2021

Le confessioni di Miriana Trevisan su Soleil Sorge.