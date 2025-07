Soleil Sorge torna sui social: aperitivo a Roma con un amico

L’universo del gossip si infonde di emozione con il ritorno di Soleil Sorge sui social, dopo un periodo di silenzio dovuto a una profonda perdita. La giovane influencer ha ritrovato un po’ di serenità insieme al suo amico Antonello Lauretti, noto PR romano, con cui ha condiviso un aperitivo e una cena al Bulgari Hotel di Roma.

Soleil, ancora segnato dalla morte della madre Wendy Kay avvenuta il 15 giugno dopo una lunga battaglia contro il cancro, ha fatto sapere attraverso i suoi canali di aver bisogno di tempo per guarire. La sua assenza è stata accompagnata da un messaggio toccante, in cui chiedeva rispetto per il suo spazio di lutto: “Il tempo non guarisce, ma aiuta a trasformare il dolore in memoria”.

Le immagini condivise da Antonello nelle sue Instagram Stories mostrano i due in outfit total white, un look che denota un’atmosfera di leggerezza e amicizia. Soleil, ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ e in passato concorrente in programmi come il ‘GF Vip’ e ‘Isola dei Famosi’, continua a cercare di riallacciare i fili della sua vita affettiva, mentre conserva nel cuore il ricordo della madre, figura fondamentale nella sua esistenza.

Il legame tra Soleil e Wendy è stato intenso, soprattutto dopo la partecipazione al programma ‘Pechino Express’ nel 2020, dove la madre è stata al suo fianco. Adesso, Soleil si avvia verso un lento ma costante processo di ripresa, sostenuta dall’affetto delle persone a lei più care.