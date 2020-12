Soleil Sorge è una viperella senza peli sulla lingua e le sue molteplici apparizioni televisive (fra Uomini e Donne, Pechino Express e L’Isola dei Famosi) lo hanno ampiamente dimostrato.

Per questo motivo non mi ha stupito la sua ultima storia su Instagram dove – in risposta ad una fan che le aveva chiesto di pubblicare una foto di “quando hai capito che stavi perdendo tempo” – ha pubblicato un selfie con Luca Onestini, suo ex fidanzato.

“Non ho mai perso tempo” – ha sottolineato – “Al massimo scelto persone sbagliate con cui condividerlo”.

Soleil Sorge e Luca Onestini, perché si sono lasciati

La loro rottura risale al 2018 quando Luca si trovava dentro la casa del Grande Fratello Vip e lei, tramite una lettera, gli aveva dato il ben servito.

“Con Luca ho iniziato a correre troppo velocemente. Per me la storia con lui è partita subito al massimo, cercavo la condivisione, la convivenza, lui no. Era interessato alla sua persona e non al progetto di vita. Volevamo cose diverse. Lui il Grande Fratello Vip, io una famiglia” – ha confessato Soleil tempo fa al magazine di Uomini e Donne – “Quando lo hanno scelto, eravamo già in crisi. Non ci vedevamo da due settimane”.

E ancora:

“Abbiamo provato a recuperare tutto la sera prima che lo blindassero. Dentro di me sapevo che era il punto di non ritorno. Avevo spento la speranza. La nostra storia sarebbe finita con o senza reality. I suoi atteggiamenti nella Casa successivamente mi hanno dato ragione, i miei dubbi si trasformavano in certezze. Mi è crollato tutto addosso, è stato il colpo di grazia alla nostra storia già in crisi. Io sono un’istintiva, non ho resistito e gli ho detto addio”.

Soleil ha sempre avuto le idee chiare e la lingua biforcuta, per questo motivo l’ho scelta come conduttrice dell’evento Ciao 2020, io esco, lo show di Capodanno che potrete vedere in diretta streaming dalle 23:30 fino a notte fonda su Biccy.it il 31 sera!