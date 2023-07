Soleil Sorge sulla sfuriata di Oriana: “Azzuffate e cacciate, sono scappata!”

Il post GF Vip quest’anno sta regalando quasi più colpi di scena del GF Vip stesso. L’ultima dinamica choc infatti ha coinvolto alcuni gieffini dell’ultima edizione e anche la conduttrice del GF Vip Party, Soleil Sorge. Stando alle indiscrezioni di Pipol Tv due settimane fa ci sarebbe stata un’accesa discussione in un famoso locale sardo, il Ritual.

“La cosa è partita perché Oriana ha visto Daniele che parlava con Chadia Rodriguez e Soleil Sorge. I toni si sono alzati e Sole è andata via per evitare sceneggiate. Anche Micol si è intromessa. – si legge anche nelle storie di Deianira Marzano – Oriana ha urlato contro Daniele, poi c’è stata un’azzuffata tra ragazze e così sono state invitata ad uscire. Micol ha aizzato Oriana dicendo che Dani stava parlando con Chadia e l’amica”.

Ieri Deianira Marzano ha pubblicato un messaggio in cui Soleil Sorge racconta la sua versione dei fatti. Stando a quanto ha rivelato l’ex vippona, Oriana avrebbe creato problemi e sarebbe stata cacciata fuori dal locale.

“Ciao Deia, grazie per aver fatto un po’ di chiarezza. In realtà io non c’entro assolutamente nulla se non essere capitata lì davanti a Jersey Shore Porto Cervo. Di base Oriana è venuta dove eravamo e stava creando problemi con Chadia e altri amici senza motivo, a quel punto ci siamo allontanati tutti. Poco dopo ho visto Daniele e gli ho chiesto come stesse vista la situazione, è arrivata anche li urlando cose e aggredendo in stile Jerry Springer show e io sono scappata dal quel circo.

Lì c’è stata anche una azzuffata e poi sono state cacciate via da quel locale. – ha continuato l’ex gieffina – Non sapevo se ridere o piangere per la scena ma vorrei solo restarne fuori perché io non ho proprio nulla a che fare con loro né il loro dramma sinceramente”.