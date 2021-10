Soleil Sorge ha una mamma che è un bel peperino (e chi ha visto Pechino Express lo sa bene) e nell’ultimo numero del settimanale Chi ha parlato di Gianmaria Antinolfi, l’ex fidanzato che sua figlia ha accusato di essere “ai limiti dello stalking”.

Wendy Kay ha confermato quanto detto da sua figlia al Grande Fratello Vip:

“Gianmaria l’ho conosciuto, una volta è passato da Roma a lasciarmi Simba, il cagnolino di Soleil. E da lì ha cominciato a mandarmi messaggi lunghissimi in cui parlava di Soleil tanto che, a un certo punto, l’ho dovuto bloccare. Lui così ha continuato a scrivermi su Instagram. Mia figlia aveva paura di trovarselo ovunque, se una ragazza dice ‘basta’ il ragazzo deve accettarlo. Era ossessionato da lei e quando l’amore diventa ossessione non vedi più chi hai davanti. Ora è passato da Soleil a Greta”.

E in merito agli altri uomini presenti nel cast, nessuno vedrebbe bene al fianco di sua figlia. Neanche Nicola.

“Aldo è troppo grande, Alex è una bandiera al vento anche se è molto carino e amichevole con lei, ma finisce lì. Nicola? Lui cerca un appiglio emotivo lì dentro, è una persona sensibile e Soleil offre sempre supporto a chi è fragile”.

Soleil Sorge per sua mamma non sembrerebbe essere destinata a trovare l’amore in quella Casa. Ce ne faremo una ragione.